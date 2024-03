Ana Hickmann e Edu Guedes postam foto de beijo e confirmam namoro

Ana Hickmann e Edu Guedes assumem relacionamento após boatos. (Foto: @ahickmann)

Após boatos, apresentadores assumiram namoro.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão namorando! A apresentadora publico várias fotos com o amado em uma publicação no seu perfil no Instagram. Entre elas, tinha uma imagem de um beijo entre eles.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu na rede social.

Em meia hora, já eram mais de 800 mil curtidas, só no Instagram. Os boatos que eles estavam vivendo um relacionamento começaram logo após o divórcio de Ana com o ex-marido, Alexandre Côrrea. A separação veio após relatos de violência doméstica. Alexandre chegou, inclusive, a ameaçar Edu, que iniciou um processo por mentiras e difamações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/19:52:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...