Mulher perde lábio superior após preenchimento labial

Após o procedimento, ela teve complicações e acabou perdendo o lábio superior.

preenchimento labial é um procedimento estético onde é injetado um material, geralmente um tipo de gel à base de ácido hialurônico, nos lábios para aumentar o volume, definir contornos ou suavizar linhas finas ao redor da boca. Embora seja relativamente seguro quando realizado por um profissional qualificado em um ambiente adequado, existem alguns riscos associados ao procedimento.

Algumas pessoas, por exemplo, podem ter reações alérgicas, infecções, hematomas, inchaços, deslocamento do material de preenchimento, resultados indesejados e formação de nódulos.

Mariana Michelini, de 25 anos, realizou um procedimento nos lábios em 2020. Na ocasião, ela mexeu na região do osso malar, mais conhecida como ‘maçã do rosto’, e seis meses após o procedimento acordou com o rosto inchado, vermelho e com muita dor. A mulher realizou o procedimento em Matão, município que fica a 306 km da cidade de São Paulo.

Após passar por uma biópsia, Mariana constatou que o material utilizado no procedimento era PMMA, diferentemente do ácido hialurônico que ela inicialmente acreditava ter sido aplicado.

O Polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, é um preenchedor permanente em forma de gel, empregado em intervenções estéticas e no tratamento da lipodistrofia, uma condição que envolve a redistribuição de gordura no corpo, comumente observada em pacientes portadores do vírus HIV.

Desde os anos 2000, os profissionais têm evitado o uso dessa substância devido à sua natureza permanente e à capacidade de aderir à pele, músculos e ossos. Atualmente, dermatologistas e cirurgiões plásticos optam por utilizar o ácido hialurônico para preenchimentos, uma vez que é uma substância naturalmente presente no corpo humano e pode ser sintetizada em laboratório, sendo absorvível pelo organismo e com uma duração de até dois anos.

Desde 2021, Mariana passou por tratamentos com antibióticos e corticoides, procedimentos para remover partes do PMMA e uma cirurgia que incluiu a remoção de seu lábio superior e do buço. Em dezembro do ano anterior, ela passou pela primeira cirurgia de reconstrução, e a próxima está agendada para ocorrer dentro de alguns meses.

Mariana Michelini processou a profissional. Antes de realizar qualquer procedimento estético é importante discutir todos os riscos e possíveis complicações. Certifique-se de escolher um profissional experiente e certificado para realizar o procedimento.

