Mulher suspeita de atentado a tiros contra motorista em Tucuruí

Polícia em busca de respostas após tentativa de homicídio no sudeste paraense.

Desde que imagens de uma tentativa de homicídio começaram a circular nas redes sociais, os internautas estão em frenesi, especulando se os tiros partiram da arma de uma mulher. Enquanto isso, a Polícia Civil já identificou a vítima como Suneilton Batista Cabral.

O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 10h, no centro comercial da cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. Os investigadores estão agora em busca de registros de câmeras de segurança que possam identificar os dois homens apontados como os autores do atentado.

Suneilton Cabral estava em uma caminhonete na Rua Lauro Sodré quando foi alvo dos atiradores. Mais de uma dezena de tiros perfuraram a lataria do veículo, atingindo também a vítima, que permaneceu consciente durante o resgate. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta modelo Bros, usando capacetes e roupas pretas, imediatamente após o crime. Um vídeo curto mostra a ação da dupla, levantando a suspeita de envolvimento de uma mulher, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.

A Divisão de Homicídios de Tucuruí está à frente das investigações, com o apoio da Polícia Científica do Pará, que realizou perícia no veículo alvejado. Até o momento, tanto a motivação quanto a autoria do crime permanecem desconhecidas.

A vítima, conhecida como “Tim” e portadora de deficiência física, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A unidade de saúde não forneceu informações sobre seu estado, mas sabe-se que reside na cidade de Novo Repartimento, a cerca de 75 quilômetros de Tucuruí.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/12:55:36

