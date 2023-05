“Não se trata apenas de uma capivara”, diz analista do Ibama

O influencer Agenor Tupinambá, de 23 anos, e a capivara “Filó” ficaram famosos nas redes sociais em fevereiro, depois de vídeos da rotina dos 2 viralizarem – (Foto:Reprodução).

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) publicou vídeo nesta 2ª feira (1º.mai.2023) no qual diz que outras irregularidades, além de ter como um animal doméstico a capivara “Filó”, motivaram ação e multa contra o influencer e fazendeiro Agenor Tupinambá.

No vídeo, o analista ambiental Roberto Cabral critica a decisão da Justiça Federal, que concedeu a guarda provisória da capivara ao influencer depois de o animal passar 2 dias na sede do órgão, em Manaus. “A decisão judicial prejudica e muito a reintrodução desse animal. O melhor destino de uma capivara não é ficar em uma casa”, declarou o agente.

Cabral ainda fala dos outros animais que Tupinambá publicou fotos em suas redes sociais: “Não se trata apenas de uma capivara. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara –que teria morrido–, de duas preguiças –sendo que uma delas morreu–, de duas jiboias, de uma paca, de uma arara, 2 papagaios, uma aranha. Ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil, tanto o cativeiro, quanto a exploração desses animais”.

Mestre em ecologia, Cabral também critica o fato de que Tupinambá não procurou o Ibama para levar a capivara quando a resgatou. Relembra ainda que o influencer não é um ribeirinho, mas sim um fazendeiro, e que a região onde vive é desmatada e que, por esse motivo, não há capivaras no local.

“O melhor destino dela é ser livre, mas realmente livre, realmente na mata e com outros de sua espécie. Não sendo humanizada”, disse o analista.

Veja ao vídeo:

ENTENDA O CASO ENVOLVENDO A CAPIVARA “FILÓ”

O influencer Agenor Tupinambá, de 23 anos, e a capivara “Filó” ficaram famosos nas redes sociais em fevereiro, depois de vídeos da rotina dos 2 viralizarem. Tupinambá é suspeito de maus-tratos, abuso e exploração de animais no interior do Amazonas.

Em 18 de abril, Tupinambá foi autuado pelo Ibama por “exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais”. Foi dado um prazo de 6 dias –até 24 de abril– para entregar a capivara às autoridades e cobradas multas que somam R$ 17.030,00. Além disso, ele precisou apagar de seus perfis nas redes sociais todos os vídeos da capivara e de outros animais silvestres que cuida.

Segundo o Ibama, as postagens feitas por Tupinambá “estimulam a vontade de as pessoas retirarem esses animais do seu habitat natural” e incentiva o tráfico de animais silvestres. O órgão também cita uma preguiça-real que teria sido morta pelo influenciador.

O influenciador postou as cobranças no Instagram. As ordens do Ibama e o tratamento dado à capivara dividiram opinião. Depois da repercussão, em 19 de abril, o órgão de proteção ao meio ambiente se manifestou: “Animal silvestre não é pet”.

Na última 5ª feira (27.abr), entregou o animal ao Ibama. Tupinambá e “Filó” foram de avião de Autazes, onde ele vive, a Manaus. Na capital, a capivara seria assistida pelo Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) para que possa ser reintegrada à natureza.

Depois que a capivara passou 2 dias na sede do Ibama, a Justiça Federal concedeu a guarda provisória de “Filó” a Tupinambá. A decisão do juiz Márcio André Lopes Cavalcante estabeleceu que o animal “vive em perfeita e respeitosa simbiose com a floresta”.

CORREÇÃO

2.mai.2023 (00h03) – Diferentemente do que informava a reportagem, o vídeo foi publicado pelo Ibama em 1º de maio e não em 1º de abril. O texto acima foi corrigido e atualizado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/08:39:28 Com informações do PODER360



