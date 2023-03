Novo juiz da Lava pede à PF abertura de inquérito sobre acusações contra Moro e Dallagnol

Dallagnol disse que o advogado é um “mentiroso compulsivo” (Foto:© Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados).

Investigação será sobre supostas tentativas de extorsão na operação Lava Jato em troca de favores para clientes

Nesta terça-feira (28), o juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, solicitou à Polícia Federal (PF) a abertura “urgente” de um inquérito para investigar as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sérgio Moro (União-PR) e o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Duran alegou que sofreu tentativas de extorsão na Operação Lava Jato em troca de favores para seus clientes, e que passou a ser “perseguido” após se recusar a compactuar com essas práticas. As acusações foram feitas durante uma audiência virtual.

Moro, ex-juiz da Lava Jato, afirmou que “não teme qualquer investigação” e classificou as acusações como “calúnias feitas por criminoso confesso e destituído de credibilidade”. Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato, disse que o advogado é um “mentiroso compulsivo, criminoso confesso e lavador de dinheiro profissional”.

O ofício do juiz Eduardo Appio foi encaminhado ao superintendente da PF do Paraná, Rivaldo Venâncio, solicitando a abertura do inquérito para investigar a prática de crime de extorsão alegadamente praticado por agentes públicos federais. Appio também enviou o caso ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), porque Moro e Dallagnol têm direito ao foro por prerrogativa de função.

Tacla Duran teve a prisão decretada por Moro durante a Lava Jato, mas nunca foi preso porque vive na Espanha há anos. Ele chegou a ter o nome incluído na lista de foragidos internacionais da Interpol, mas agora foi colocado no programa de proteção a testemunhas por Eduardo Appio. O novo juiz da 13ª Vara de Curitiba tem sido alvo de duras críticas e pressões por parte de nomes ligados à operação Lava Jato. O Liberal

