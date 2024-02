Novo Progresso: Idoso de 72 anos é internado após “Boa noite, Cinderela”; Jovem de 20 anos é suspeita

(Foto:Ilustrativa/Reprodução)- Uma mulher de 20 anos, é a principal suspeita de estelionato contra a vítima, um homem de 72 anos, que foi internado no Hospital Municipal devido a um “boa noite, Cinderela”. O nome dela não foi divulgado.

O golpe do “boa noite, Cinderela” aconteceu com a aplicação de uma substância misturada na bebida usada pelas suspeitas para deixar a vítima dopada ou desacordada para alguma prática criminosa, como o furto. O idoso foi vítima do golpe dentro de casa, em Novo Progresso. Depois, a criminosa na companhia de outros dois comparsas (ainda não identificados) roubaram seus cartões e sacaram dinheiro da conta da vítima, que teve o veículo – uma camionete S 10 furtada-. Os meliantes abandonaram o veiculo nas proximidades da comunidade de Alvorada da Amazônia, em uma base da concessionaria via Brasil, após furar um pneu e não conseguir trocar, o veiculo teve danos na lataria.

Com o uso da substância, o idoso passou mal saiu para pedir ajuda, a vizinhança socorreu e foi preciso ser internado no hospital. Conforme relatos do idoso para reportagem, a principal suspeita é a moça que prestava serviço em sua residência, acabou se relacionando e se apaixonou pela jovem onde acabou caindo no golpe, segundo ele após ocorrido a suspeita desapareceu da cidade.

Segundo a polícia está prática é a mais usada pelas estelionatárias, quando conseguem a confiança das vítimas, levavam seus documentos e cartões para fazer compras e sacar dinheiro.

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...