Caminhão da Caixa Econômica Federal estaciona em Novo Progresso

A unidade está estacionada na Frente do Ginásio de Esporte , nas proximidades do Lago Municipal. Os atendimentos vão acontecer das 8h às 14h.

A Unidade Móvel da Caixa Econômica Federal estacionou em Novo Progresso nesta quinta-feira(11) e partir das 8horas começou fazer o atendimento exclusivo aos moradores do município que foram beneficiados pelo auxílio emergencial do governo federal. O caminhão ficará na cidade até sábado 13 de Junho.

Veículo é destinado ao atendimento exclusivo dos moradores do município que foram beneficiados pelo auxílio emergencial do governo federal(Foto:WhatsApp)

