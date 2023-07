O desafio do Threads após atingir 100 mi de usuários

O app criado pela Meta para rivalizar com o Twitter superou o ChatGPT, da OpenAI, que chegou à marca dois meses após ter sido liberado aos usuários

(Foto:© Shutterstock).

Cinco dias desde seu lançamento, o Threads atingiu 100 milhões de usuários, tornando-se a mais rápida plataforma a atingir esse patamar.

O app criado pela Meta para rivalizar com o Twitter superou o ChatGPT, da OpenAI, que chegou à marca dois meses após ter sido liberado aos usuários.

Sim, mas Quando falamos de faturamento com anúncios, o que mais importa não é o total de usuários, mas o número de pessoas que acessam frequentemente a plataforma.

Isso quer dizer que o maior desafio da Meta hoje é convencer o usuário que veio do Instagram de que o app de textos merece entrar em sua rotina.

Mark Zuckerberg, CEO da companhia, disse que a empresa só vai pensar em monetização quando houver um caminho claro para 1 bilhão de usuários.

O Twitter, principal concorrente, disse em uma apresentação em junho ter 535 milhões de usuários mensais ativos, segundo o Wall Street Journal.

Baque na rede do passarinho: o jornal americano também mostra que duas empresas de monitoramento de acessos identificaram uma queda de visitas no Twitter desde que o Threads chegou ao ar.

Nos primeiros dois dias, o tráfego no Twitter caiu 5% em comparação com os mesmos dias da semana anterior, de acordo com o SimilarWeb, que rastreia a atividade online. Ano a ano, as visitas caíram 11%.

Matthew Prince, CEO da Cloudflare, tuitou no domingo “Tráfego do Twitter diminuindo” ao lado de um gráfico mostrando um declínio no ranking da plataforma em relação a principais sites da internet.

