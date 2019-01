WhatsApp apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta terça-feira

Segundo site DownDetector, app saiu do ar no mundo todo © Reprodução Segundo site DownDetector,

São Paulo — O aplicativo de mensagens WhatsApp ficou fora do ar na tarde desta terça-feira. Segundo o site DownDetector, os relatos de usuários que não conseguiam usar o serviço começaram por volta das 16h15. A queda afetou países do mundo todo, e não apenas o Brasil.

No Twitter, usuários também relataram a queda do serviço.

Até a publicação deste texto, o serviço continuava sem funcionar.

