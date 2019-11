O papel do Materno-Infantil de Barcarena e o seu impacto na comunidade

(Foto:Reprodução) – Assim que abriu as portas para o atendimento ao público, era comum ouvir gestantes perguntando se o recém-inaugurado Hospital Materno-Infantil de Barcarena era uma unidade particular. Havia um motivo.

Internamente, a estrutura inédita na cidade chamava a atenção pela organização, limpeza e infraestrutura — as paredes em tons pastel, a decoração com elementos infantis e o sorriso no rosto dos colaboradores animava os pacientes que buscavam atendimento.

Perto de completar um ano de atividade, o hospital protagonizou outro feito inédito:

promoveu uma emocionante exposição fotográfica itinerante, que compartilhou com o público da capital a transformação que estava acontecendo na vizinha Barcarena: mães que tiveram seus filhos na unidade de saúde foram captadas pelo olhar sensível do fotógrafo Otávio Henriques, em cenas do cotidiano com seus bebês.



Agora, o Materno-Infantil de Barcarena dá um novo passo para compartilhar com o público o trabalho desenvolvido por lá, em benefício de mães e bebês que dependem exclusivamente do

serviço público de saúde. Hoje, acontece o lançamento de um vídeo emocionante que faz refletir sobre o papel vital que uma unidade de saúde pode provocar para a comunidade que

Assista o vídeo no endereço: https://youtu.be/KFf4U5YXm_Y

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e

administração hospitalar há mais de 50 anos. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.



A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde. Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A entidade está presente em 22 cidades de 12 Estados Brasileiros. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

