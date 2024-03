Obras de pavimentação em Castelo de Sonhos alcançam 80% de conclusão

(Foto: Divulgação)- Em 2023, Estado assinou a Ordem de Serviço para a pavimentação e recapeamento de 22 quilômetros no município de Altamira.

Sonho antigo dos moradores do distrito de Castelo de Sonhos, localizado a 1010 km da sede do município de Altamira, no sudoeste paraense, saiu do papel e já está com 80% dos serviços concluídos. As obras de pavimentação atendem mais de 12 vias da localidade e são executadas com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O investimento tem como objetivo impulsionar a economia, com a geração de emprego e renda, valorizar imóveis e garantir mais qualidade de vida para a população.

“Quando eu cheguei aqui, em 1998, me deparei com uma vila ainda começando, com tudo por fazer. Hoje, graças a Deus, está muito bom, com o Governo nos auxiliando. Esses quilômetros de asfalto vão ajudar muito, não só a mim, como toda a população aqui, escolas, Prefeitura. As áreas da saúde e segurança pública estão 100% e agora as vias vão ficar também. Acabaram os atoleiros, acabou toda a dificuldade de deslocamento e acesso que a gente tinha”, pontua o relojoeiro Valdecir de Paula, morador de Castelo de Sonhos.

Entre os principais serviços realizados em Castelo de Sonhos, estão: pavimentação asfáltica e drenagem, serviços de meio-fio, sarjeta, calçadas e sinalização. As ruas receberam pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), também conhecido como Concreto Asfáltico, que é um tipo de concreto utilizado para pavimentação de estradas com a função de impermeabilizar e conferir um acabamento nivelado e resistente ao elemento.

“O asfalto traz dignidade aos moradores por onde ele passa, traz melhoria na trafegabilidade e, o que é mais importante, fortalece a valorização do cidadão. O mais importante é o resgate da dignidade das pessoas. Onde o Governo do Estado está levando pavimentação, nós temos resultados espetaculares. É o governo presente, é o compromisso com dias melhores para a sociedade paraense, com mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida”, ressalta Ruy Cabral, titular da Seop.

Mais de 6 km de vias asfaltadas em Castelo de Sonhos, distribuídas em 12 vias: ruas Francisco Ratski, Jacob Heck; avenidas Santo Antônio e Ivo Parente Rodrigues; e travessas Dr. Isaías Pinheiro, Antônio de Brito, São Jorge, Joanin Trevisan, São Cristóvão, Irene Heck, Leo Heck e Antônio Augusto.

Engenheiro da obra, Neudson Barros, explica que os 20% dos serviços restantes devem ser concluídos até o mês de abril. “Já iniciamos o serviço de drenagem superficial, que corresponde a calçadas, meio-fio e sarjetas. Também estamos com serviços avançados em Cachoeira da Serra, que é outro distrito de Altamira, que também recebeu recursos do Estado para a pavimentação asfáltica de 4 km de ruas. Por lá já foram concluídos os serviços de terraplanagem e imprimação, faltando apenas a fase final, que é o asfalto”, informa.

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado assinou a Ordem de Serviço para a pavimentação e recapeamento de 22 quilômetros no município de Altamira.

