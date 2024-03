Playboys do crime: PF acha 1,3 tonelada de cocaína e arsenal de fuzis

(Foto: PF/Divulgação)- Segundo a PF, a ação foi iniciada após identificação e acompanhamento de um veículo utilizado para o transporte de drogas.

Na noite dessa segunda-feira (18/3), a Polícia Federal (PF) conseguiu identificar duas residências, em Balneário Camboriú (SC) e em Joinville (SC), que serviam de depósito e laboratório para preparação de cocaína. Além da droga, as equipes apreenderam armas de calibre restrito e prenderam seis pessoas.

A ação iniciou após o acompanhamento de um veículo usado para transporte de drogas entre cidades do litoral norte de Santa Catarina, segundo a PF.

Ao chegar a um dos imóveis, em Balneário Camboriú, os policiais abordaram os ocupantes do automóvel e encontraram cerca de 20 kg de cocaína no porta-malas. Dentro da residência, os policiais localizaram mais 424 kg de cocaína, distribuída entre vários cômodos e em outros dois veículos – o que totalizou 444 kg.

As equipes ainda apreenderam uma balança, várias embalagens e materiais para preparo da droga. Quatro pessoas que cuidavam dessa parte e da guarda dos entorpecentes foram presas em flagrante.

Arsenal

Em razão de indícios encontrados no endereço, os policiais apuraram a possibilidade de haver outro imóvel, em Joinville, de onde o veículo teria partido, também usado pelo grupo criminoso como depósito de drogas.

Na segunda residência, as equipes encontraram mais 892 kg de cocaína; uma metralhadora .50; 10 fuzis; 11 pistolas de calibre restrito; 52 carregadores para fuzis e 10 para pistolas; duas granadas; cerca de 650 munições de calibre restrito, além de 50 de calibre permitido. Uma pessoa foi presa em flagrante.

A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). Os presos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Todos foram levados para o presídio, onde ficaram à disposição da Justiça.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2024/11:44:05

