Operação Curupira- Garimpo ilegal é autuado e equipamentos são destruídos

Garimpo ilegal é autuado no sudoeste do Pará após monitoramento remoto

As informações foram repassadas para as equipes da Operação Curupira que atuam na base Novo Progresso. (Fotos:Divulação)

Com a utilização de softwares que possibilitam o monitoramento remoto por meio de imagens de satélite, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), realizaram uma nova análise em áreas já vistoriadas e embargadas anteriormente a fim de verificar se os ilícitos ambientais haviam sido freados. Após a verificação das informações, foi identificado que os crimes haviam voltado a acontecer e todo o detalhamento, como localização e a infração apontada foram enviadas aos agentes que estão atuando em campo, a mais de 1.500 quilômetros de distância, por meio da Operação Curupira na frente Novo Progresso/Uruará.

“A área foi objeto de fiscalização durante a operação Amazônia Viva 1 e 2, ainda no ano de 2020, no qual foi apreendido um trator e desmobilizados acampamentos, mas o desmatamento infelizmente não parou”, contou a Técnica em Gestão de Meio Ambiente, Hellem Rodrigues.

Ao chegarem na área, foi identificada a movimentação de maquinários com ações de extração de madeira ilegal, garimpo ilegal e descumprimento de embargo. Houve a inutilização de escavadeira hidráulica de esteira, trator de esteira d6 com lâmina e trator agrícola com lâmina e carroceria. Foram apreendidos uma espingarda cal. 36, uma arma calibre cal. 357mm, revólver cal. 38, espingarda cal. 20, 7 cartuchos cal. 20, 9 cartuchos cal. 36, 21 munições calibre 357mm e o valor de R$ 757 em espécie.

Fortalecer a presença do governo estadual em regiões identificadas com degradação ambiental no Pará é um dos objetivos da operação Curupira que é articulada pela Semas, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública e de fiscalização. Com ênfase no combate ao desmatamento, as equipes já realizaram prisões, apreensões, lavraram procedimentos e embargaram áreas.

Na atuação da terça-feira (25/04), estiveram presentes agentes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e das polícias Militar, Civil e Científica. “Para realizarmos essas apreensões, definimos que a vistoria seria feita em uma área que já havia sido embargada, por já ter sido encontrada como um espaço de ilícitos ambientais, e durante a ação na área constataram que foram retomadas as atividades ambientais degradantes, como desmatamento e o funcionamento do garimpo. Portanto, todo o material encontrado como armas, munições, máquinas, pá carregadeira, tratores agrícolas, trator de esteira foram apreendidos e a área embargada novamente, inclusive com aplicação de multa. Ressaltamos que seguimos com ações ininterruptas para combater os ilícitos ambientais em nosso estado”, declarou o Secretário adjunto operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/2023/05:47:27 com Agencia Para e SEGUP

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

