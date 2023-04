Os mais populares jogos de cassino ao vivo no Brasil

A KTO, uma das plataformas de cassino que mais cresce no Brasil, tem publicado recentemente uma série de estudos sobre o mercado brasileiro. Além de apresentarem algumas tendências atuais e prognósticos sobre a evolução dos jogos no Brasil, também trazem dados importantes sobre os jogos de cassino mais populares no país.

Os números compartilhados ilustram um domínio do mercado pelos crash games, seguidos de slots e roletas. Porém, queremos destacar que dentre os mais populares jogos de cassino ao vivo na KTO estão as roletas brasileiras ao vivo. Os jogos completamente localizados e apresentados por dealers brasileiros atraem um maior público em comparação com suas contrapartes estrangeiras, independente do formato.

Dealers brasileiros no cassino ao vivo

Os jogos de cassino ao vivo são um grande sucesso no mercado brasileiro pois se aproximam dos usuários através da localização. Para o jogador local que não conhece inglês ou que simplesmente prefere se divertir em português brasileiro, estas opções são muito mais atraentes.

Afinal, além de ser mais fácil de se entender o que acontece no jogo, também facilita a interação com o dealer e com os outros jogadores conectados simultaneamente. Os usuários comentam sobre as rodadas, eventos da atualidade e tiram dúvidas que surgem sobre o jogo. Este sentimento de pertencimento faz com que a experiência seja muito mais autêntica do ponto de vista dos jogadores.

Roleta Brasileira ao vivo

A Roleta Brasileira ao vivo, por exemplo, segue todas as regras do modelo tradicional europeu, porém é transmitida ao vivo com dealers brasileiros. O fato de estar completamente localizado em português brasileiro faz este título da Evolution Gaming ser muito mais interessante para o público local.

Durante o período observado no estudo da plataforma de cassino KTO, a Roleta Brasileira ao vivo ficou entre os 10 títulos mais jogados pelo público local com mais de 10% dos usuários ativos. Estes números são claros sinais da preferência dos usuários brasileiros pelos jogos localizados, já que a Roleta Brasileira segue as normas tradicionais. O diferencial que atrai os jogadores é a experiência completa em português brasileiro.

Roleta Relâmpago Brasileira

Já a Roleta Relâmpago Brasileira é um título mais moderno, que explora o formato clássico europeu, mas também adiciona multiplicadores aleatórios. Isso faz com que o jogo tenha mais um fator de sorte que chama a atenção dos jogadores. Somado ao fato de ser completamente transmitido em português brasileiro, faz deste jogo um grande sucesso entre os usuários daqui.

Segundo o estudo da KTO, a Roleta Relâmpago Brasileira foi o 5º título mais jogado da plataforma no período observado com mais de 15% dos usuários ativos. Esses números refletem a preferência nacional pelos jogos localizados, assim como a popularidade dos jogos ao vivo.

A Evolution lidera o desenvolvimento de jogos de cassino ao vivo no Brasil

A desenvolvedora Evolution Gaming é a principal responsável pelos avanços no mercado de jogos ao vivo no Brasil. A empresa fundada em 2006 é uma das mais importantes realizadoras do cenário atual, apresentando contínua evolução e inovação através de produtos de alta qualidade.

E o principal destaque é a produção de títulos ao vivo em português brasileiro que tem alcançado resultados muito positivos no Brasil. Não é à toa que os dois jogos de roleta ao vivo mais acessados na KTO são produzidos pela Evolution. É uma empresa que tem investido muito neste tipo de produto e que está sempre buscando inovar para entregar o melhor ao consumidor local.

Estúdio de cassino ao vivo em Malta

Os estúdios onde as transmissões ao vivo acontecem estão localizados em Malta, na Europa. Os dealers brasileiros são contratados pela Evolution e levados até lá para que realizem este trabalho tão importante para o público do Brasil.

Além de alcançarem uma oportunidade tão boa de trabalhar em solo europeu, os dealers também são preparados pela Evolution para dominar completamente o jogo em questão. Isso faz com que eles se tornem verdadeiros especialistas em jogos de cassino e ofereçam o melhor serviço possível ao público brasileiro. No final, todos os lados ganham algo importante, é uma grande oportunidade para os dealers, um excelente produto para a desenvolvedora e muita diversão para todos os jogadores do Brasil.

O futuro dos jogos de cassino ao vivo no Brasil

Com todos os dados apresentados pelo estudo e por este artigo, podemos afirmar que os jogos ao vivo são um grande sucesso entre os jogadores. E também que os jogos localizados em português brasileiro são mais atraentes ao público local do que suas versões originais em inglês.

Sendo assim, as projeções para o futuro indicam que mais e mais títulos localizados sejam produzidos para o mercado brasileiro. Afinal, uma das regras mais básicas de qualquer mercado é que quanto maior for a procura, maior será também a oferta por parte dos provedores. É isso que temos visto e que devemos continuar observando nos próximos anos no mercado brasileiro.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/2023/05:47:27 por ceneprodutora

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...