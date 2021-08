Operação inspeciona serraria em Moraes Almeida

COMANDO CONJUNTO NORTE AUXILIA INSPEÇÃO EM SERRARIA DO PARÁ (Fotos:Crédito: Sd R. Ferreira)

No dia 6 de agosto, o Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, identificou diversas espécies nativas serradas e não regularizadas em ação de fiscalização ambiental. Na operação, foram apreendidos 173 metros cúbicos de madeira e aplicada multa de mais de R$ 52 mil reais.

A ação, realizada no contexto da Operação Samaúma, foi executada pelo 51° Batalhão de Infantaria de Selva (51º BIS) em apoio a uma inspeção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em serraria suspeita de irregularidade. Na ocasião, o Pelotão do 23° Esquadrão de Cavalaria de Selva, que está reforçando as ações do 51º BIS na região, realizou a segurança dos agentes do IBAMA em sua inspeção ao estoque de madeira da empresa suspeita.

Fonte: 51º Batalhão de Infantaria de Selva

