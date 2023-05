Pai e filho são mortos e jogados dentro de poço no Pará

local onde houve o homicídio pertence a área da cidade de Acará | (Foto:Divulgação).

Os corpos dos dois homens foram violentamente assassinados e jogados em um poço com a ajuda de um carro de mão.

Na manhã da última segunda-feira (15), policiais militares do 48º batalhão receberam informações de que havia ocorrido um duplo homicídio no Ramal do Urucuré, local próximo a comunidade Ipitinga, divisa de área entre Tomé-Açu e Acará.

No local, foram encontrados os corpos de duas vítimas que seriam pai e filho, identificadas como Luis Carlos Zanotelli e Marcos Luiz da Silva Zanotelli. Segundo a polícia, os corpos dos dois homens foram violentamente assassinados e jogados em um poço com a ajuda de um carro de mão, além de terem suas duas motocicletas roubadas.

Segundo testemunhas, a possível motivação do crime brutal seria uma quantia alta em dinheiro que o pai, Luiz Carlos teria recebido da venda de seus produtos, a informação teria atraído os criminosos.

Um homem conhecido como “Cuca” que era envolvido com roubos na região juntamente com outros comparsas seria um dos suspeitos de envolvimento no crime. Após receber as informações, de imediato, a polícia realizou diligências nos possíveis locais onde os suspeitos estariam escondidos, porém ninguém foi localizado.

O local onde houve o homicídio pertence a área da cidade de Acará. As guarnições da polícia militar, Instituto Médico Legal e Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer os procedimentos cabíveis.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/16:15:45 Brenda Hayashi com informações da Polícia Militar.

