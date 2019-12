Bombeiros confirmam ter encontrado corpo de menina puxada para as águas em Muaná

Buscas eram realizadas em comunidade no Alto Atuá, no Arquipélago do Marajó. Helicóptero foi mobilizado (Foto:Arquivo Pessoal)

O Corpo de Bombeiros confirmou no início da noite deste sábado (28) que encontrou o corpo da menina que havia desaparecido às margens da comunidade Lisboa, no Alto Atuá, no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. Ela estava desaparecida após um ataque de um animal que estava nas águas.

Até o momento os Bombeiros ainda confirmam se a ocorrência se deu neste sábado ou mesmo na última sexta-feira (27). A redação integrada de O Liberal ainda aguarda mais informações. Homens da corporação se deslocaram de helicóptero até a localidade Lisboa para auxiliar as buscas. Situada na microrregião do Arari, Muaná fica a três horas e meia de barco de Belém e está a cerca de 80 quilômetros da capital.

Puxada para as águas

Segundo os relatos da comunidade e de parentes, a menina Suzane Cândido Costa, de 6 anos, estava tomando banho de rio com uma irmã de 9 anos quando foi puxada para o fundo do rio. Os moradores relataram que, ao ver que a criança se debatia, já se afogando, a pequena irmã ainda tentou puxá-la pelos braços para fora da água, mas a força do animal que a atacava era maior – o que não permitiu que fosse possível resgatar a criança.

Ainda não se tem confirmação de que animal teria atacado a menina. Suspeita-se de um jacaré ou de uma cobra.

A pequena Suzane era a caçula. Além dela e da mais velha, a família é formada pelo pai Silvério Rodrigues Costas, 36, e pela mãe Naelma Cândido, de 31 anos. O desaparecimento da criança mobilizou toda a comunidade de Lisboa e relatos ganharam as redes sociais nesse sábado.

