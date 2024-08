Pará acrescenta 8 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro neste mês de julho

Município de Jacareacanga. Foto: Tapajosmeuestado | Jacareacanga faz parte desta inclusão no Mapa significa que o município está estruturado para receber recursos do Ministério do Turismo para infraestrutura e capacitação turística.

O Pará continua o processo de fortalecimento no turismo para a inclusão de mais 8 municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. No mês de julho, a Secretaria de Turismo (Setur) garantiu a participação de Abaetetuba, Belém, Conceição do Araguaia, Jacareacanga, Limoeiro do Ajuru, São Caetano de Odivelas, São Félix do Xingu e São João do Araguaia no programa.

O Mapa do Turismo Brasileiro, parte essencial do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), define as áreas prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas no setor. A inclusão no Mapa significa que o município está estruturado para receber recursos do Ministério do Turismo, destinados a investimentos em infraestrutura, promoção, capacitação e gestão turística.

Segundo Hugo Almeida, gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur, “o reconhecimento desses esforços é fundamental para o avanço e consolidação do turismo no Estado, através do engajamento local na promoção do setor”.

Para integrar o Mapa do Turismo, os municípios precisam preencher diversos critérios. Entre eles, preencher um formulário no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa), fornecendo dados sobre planejamento, governança, sazonalidade, serviços, equipamentos, infraestrutura, acessibilidade, economia local e atrativos turísticos. Além disso, devem comprovar a existência de um órgão municipal responsável pelo turismo, possuir orçamento destinado ao setor, ter prestadores de serviços cadastrados no Cadastur, manter um conselho municipal de turismo ativo e apresentar um termo de compromisso com o PRT.

Os gestores municipais têm a responsabilidade de fornecer essas informações no Sismapa, que aceita registros em qualquer período do ano. A Setur, por sua vez, oferece assessoramento técnico para garantir o atendimento aos critérios exigidos e possui um prazo de até 30 dias para analisar e aprovar os registros. Após a aprovação, os dados são enviados ao Ministério do Turismo para publicação e emissão do certificado de inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro, que tem validade de um ano, podendo ser renovado.

Ao longo do ano, a Setur promove eventos técnicos, como os Seminários de Regionalização do Turismo, com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e capacitar os gestores municipais para o uso eficaz do Sismapa. Esses eventos são cruciais para manter os municípios atualizados e preparados para aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pelo Mapa do Turismo.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, comentou sobre a importância dessa inclusão: “a ampliação do Mapa do Turismo Brasileiro com mais municípios do Pará é um reflexo do nosso compromisso em desenvolver o turismo de forma estruturada e sustentável. Esses novos integrantes poderão acessar recursos para aprimorar suas infraestruturas e atrativos turísticos, impulsionando o crescimento econômico local e beneficiando suas comunidades”.

Para mais informações sobre a inclusão de municípios paraenses no Mapa do Turismo Brasileiro, a Setur disponibiliza o e-mail prtpara@setur.pa.gov.br. Esta iniciativa representa um avanço significativo no desenvolvimento do turismo regional, contribuindo para o crescimento econômico e social do Pará.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2024/15:14:11

