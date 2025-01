Pará alcança recorde histórico com apreensão de 13 toneladas de drogas

Foto: Reprodução | Em 2024, o Estado apreendeu o total de 13.234,342 kg de entorpecentes.

O trabalho investigativo, investimentos tecnológicos e ações estratégicas para o enfrentamento ao tráfico de drogas no Pará, resultaram na maior apreensão de entorpecentes da história do estado: ao todo, 13 toneladas foram apreendidas pelas forças de segurança nos 12 meses de 2024.

Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), apontam um aumento de 44,53% no número de apreensões em relação ao ano de 2023, onde foram apreendidas mais de 9 toneladas.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as estratégias do Governo para inibir e coibir esse tipo de prática criminosa com ações e investimentos específicos para as rotas utilizadas pelo tráfico, a exemplo da implantação das Bases Fluviais ‘Antônio Lemos’ e ‘Candiru’, bem como a qualificação e expertise dos agentes de segurança que atuam nessas ações no monitoramento de rotas e ações, têm sido fundamental para o aumento das apreensões e desarticulação dos grupos criminosos.

“Com um trabalho firme e integrado, o Pará ultrapassou 13 toneladas de entorpecentes apreendidos, registrando assim um feito histórico. O estado vem superando o número de apreensões de drogas a cada ano, e, no último, superou o número de apreensões entre todos os anos anteriores, que seguimos monitorando. Em seis anos de novas estratégias e um trabalho contínuo, conseguimos realizar a apreensão de mais de 50 toneladas de drogas, demonstrando a eficiência que as estratégias de segurança adotadas, desde o início, pelo Sistema de Segurança do Pará, estão no caminho certo”, explicou o titular da Segup.

Fiscalizações estratégicas

O secretário de segurança e defesa social acrescentou ainda:

“Nós temos fiscalizações em todas as áreas do estado, seja via terrestre ou fluvial, porém como a nossa principal rota de tráfico de drogas é fluvial, desde o início da gestão, estabelecemos uma estratégia pontual com a criação de Bases Fluviais, além da aquisição e incremento de novas embarcações, visto que a área fluvial do Estado é muito extensa. Então hoje, com mais de 80 embarcações, dentre essas, seis blindadas, além de duas Bases Fluviais, uma instalada no estreito de Breves, e outra na conhecida ‘garganta do Amazonas, em Óbidos, temos realizado várias apreensões, pois estas são as principais rotas de embarcações que chegam até o Estado vindas do Amazonas e do Amapá”, disse Ualame.

Apreensões

Em 2024, o Estado apreendeu o total de 13.234,342 kg de entorpecentes. Desses, 2.883,275 kg do tipo cocaína e 10.351,067 kg do tipo maconha. Em 2023, o Estado aprendeu o total de 9.156,569 kg de drogas, sendo 3.261,362 kg de cocaína e 5.895,207 kg de maconha. Em 2022, foram apreendidos 3.417,873 kg de drogas, 1.453,377 kg de cocaína e 1.964,873 kg de maconha.

No ano de 2021, as apreensões totalizaram 10.081,517 kg, sendo 4.914,914 de cocaína e 5.166,603 de maconha. Em 2020 foram 10.963,265, sendo 6.955,05 kg de cocaína e 4.008,215 kg de maconha. Em 2019, foram 3.681,678, sendo 962,442 kg de cocaína e 2.719, 236 de maconha.

Monitoramento – No Pará, os principais pontos de passagem de drogas são mapeados e analisados diariamente pela Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), em conjunto com as polícias Civil e Militar, que atuam em ações que já resultaram em grandes apreensões e desarticulação de grupos criminosos.

“Nesses pontos estratégicos previamente mapeados pelas nossas agências de inteligência, é onde geralmente conseguimos realizar as grandes apreensões. Quando a droga consegue passar sem ser percebida, monitoramos durante seu trajeto e, posteriormente, conseguimos fazer o flagrante. A exemplo do estreito de Breves, onde a nossa Base Flutuante realizou somente no ano de 2024, mais de 1 tonelada de apreensões, pois essa região é um dos principais corredores vindos do Rio Amazonas. Desta forma estamos sempre bem posicionados e trabalhando em estratégias constantes para coibir e inibir o tráfico no Pará”, explicou o titular da Segup.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/10:16:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...