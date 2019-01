Paraense é eleita a transexual mais bonita do mundo

Nascida em Belém do Pará, ela atualmente mora em Milão e representou a beleza da mulher das Filipinas no concurso.

A paraense Paula Bituschini foi eleita a mulher trans mais bonita do mundo. Ela foi coroada na primeira edição do Miss T World 2017, que ocorreu sábado (23), no Teatro Alberti, em Brescia, na Itália.

