Passageiros em ônibus são presos com mais de 21 kg de drogas

A Polícia Militar do 7º Batalhão realizou uma importante operação, denominada Rota Final, que resultou na apreensão de 21,313 kg de drogas. O caso foi registrado no município de Redenção, no sul do estado nesta quarta-feira (4).

Sob o comando do Major Jandir, a operação desarticulou um esquema de tráfico de entorpecentes que envolvia cocaína, maconha, crack e 500 comprimidos de ecstasy.

A ação teve início na entrada do município de Redenção, onde diversos veículos foram abordados e revistados. Durante essas abordagens, os policiais identificaram três pessoas em atitude suspeita em um ônibus de passageiros.

Ao perceber o nervosismo dos suspeitos — um homem e duas mulheres —, os policiais decidiram inspecionar as bagagens.

Durante a revista, confirmaram que os três transportavam drogas. Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. Eles poderão responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.

As autoridades do estado e as equipes de segurança de Redenção continuarão a intensificar operações como essa durante o fim do ano, com o objetivo de retirar de circulação indivíduos procurados pela Justiça e combater o tráfico de drogas de forma efetiva.

Fonte: DOL Carajás com informações de Sandra Regina e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/14:57:52

