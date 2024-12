Saiba 10 dicas de como economizar na conta de luz

(Foto: Reprodução) – Cada vez mais pessoas estão buscando maneiras de reduzir o consumo de energia. | Marcelo Casal Jr / Ag. Brasil

Descubra 10 dicas práticas para economizar energia em casa e aliviar seu bolso.

A conta de energia já deve ter pesado no seu bolso, não é mesmo? Atualmente, a conta de luz é uma das maiores despesas domésticas e, para piorar, o Brasil está entre os países com as tarifas mais altas, conforme dados divulgados pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace).

O mesmo levantamento revelou que, nos últimos quatro anos, os valores de encargos e taxas tiveram um aumento de quase 50%, agravando ainda mais o peso no orçamento das famílias.

Diante desse cenário, cada vez mais pessoas estão buscando maneiras de reduzir o consumo de energia. Afinal, economizar luz não só alivia o bolso, mas também contribui para a preservação ambiental. É um bom negócio em todos os sentidos, concorda?

Pensando nisso, reunimos neste conteúdo 10 dicas práticas para economizar energia. São mudanças simples no dia a dia que podem fazer uma grande diferença no final do mês.

Confira:

10 dicas de como economizar energia

1. Utilize lâmpadas LED

Utilize lâmpadas de LED. Elas costumam ser 80% mais econômicas do que as incandescentes e 30% mais econômicas do que as fluorescentes, podendo ser encontrado a partir de R$ 5,00.

2. Tire os eletrônicos da tomada

Se você acha que consumo de stand-by é baixo, saiba que, somados, todos os eletrônicos da sua casa no modo de espera, na tomada, podem ser responsáveis por até 12% do consumo da luz.

3. Aproveite a luz natural

Usufrua ao máximo da luz vinda do sol. Para isso, vale pintar alguns ambientes da casa de branco ou cores claras, que ajudam a refletir a iluminação solar.

Utilizar cortinas translúcidas, mudar alguns móveis de lugar e manter as janelas abertas, também ajudam a evitar lâmpadas acesas durante o dia.

4. Reduza o tempo e a frequência de uso de alguns aparelhos

Para diminuir a quantidade de uso da máquina de lavar, uma alternativa é juntar peças de roupas para encher a máquina de uma só vez. Além disso, você também pode estabelecer uma meta de tempo no chuveiro e desligá-lo nos dias quentes, assim como pode passar um número maior de roupas de uma só vez, para evitar ligar o ferro constantemente.

5. Contrate energia solar

Hoje é possível contratar energia solar por assinatura de forma simples e fácil.

Com essa opção, você adquire créditos a partir da produção de energia nas fazendas solares e compartilhamento da eletricidade gerada por meio da rede distribuidora local.

Eles são descontados do valor da conta de luz e geram uma economia significativa, principalmente em momentos em que a bandeira tarifária está amarela ou vermelha.

6. Use o ar-condicionado moderadamente

Mesmo em períodos de calor intenso, é importante utilizá-lo com moderação, dosando os momentos de uso e alternando-o com o ventilador para evitar um acúmulo nos gastos.

Por fim, é crucial limpar o filtro regularmente para melhorar o rendimento, pois, uma vez sujo, o aparelho funciona com mais dificuldade.

7. Economize energia no chuveiro

Para economizar energia com o chuveiro, você pode reduzir o tempo de banho e fazer pausas, fechando-o em momentos que você fará procedimentos mais demorados, como se ensaboar.

Além disso, é importante que a resistência do aparelho não esteja queimada, pois o desgaste do material aumenta o consumo de energia e pode causar acidentes.

8. Economize energia com a geladeira

A geladeira é um eletrodoméstico que precisa ficar ligado na tomada o tempo todo. No entanto, uma forma de economizar energia é verificar se não está tendo acúmulo de gelo nas paredes, pois dificulta o bom funcionamento do aparelho e puxa mais energia para refrigerar os alimentos.

Ademais, não a coloque em locais próximos à fonte de calor, como fornos e fogões, pois faz com que o ar frio e o ar quente entrem em contato e alterem a temperatura.

9. Modere o uso do ferro elétrico

Se não estiver usando, desligue-o. Mesmo que você vá alternar entre ligar um pouco para passar algumas roupas e, depois, parar, essa prática pode gerar o consumo excessivo de energia. Por isso, é melhor juntar o máximo de roupas para passar de uma vez ou evitar utilizar o ferro com muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo.

10. Escolha eletrodomésticos mais eficientes

Uma das melhores formas de economizar energia é optar por produtos que garantam um consumo menor — ou que cobrem menos pelo tempo de uso.

Por isso, pesquise bem e procure adquirir eletrodomésticos mais eficientes. Uma boa estratégia é observar as informações do produto, como a etiqueta energética.

Fonte: Mayra Monteiro – Oringo Energia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/15:23:24

