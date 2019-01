Passageiros filmam turbina destruída de avião em pleno voo

Problema ocorreu em voo da Air France que saiu de Paris com destino a Los Angeles

Passageiros do voo 066 da Air France que voava de Paris para Los Angeles, nos último sábado (39), passaram por um grande susto. No meio da viagem, enquanto o A380 sobrevoava o Oceano Atlântico, uma das turbinas se desfacelou devido a um suposto impacto com uma ave. A aeronave transportava 497 passageiros, além dos tripulantes, e conseguiu pousar com segurança no Canadá. O vídeo abaixo mostra o momento do pouso da aeronave. Confira.

Here's a video of the landing. pic.twitter.com/aLUoM5avLH — Jacob Soboroff (@jacobsoboroff) September 30, 2017

Fonte: Notícias ao Minuto.

