Peixoto de Azevedo-MT: Dono de lava jato é morto a tiros após dar água a mulher desconhecida

(Foto: Reprodução)- O dono de um lava-jato no distrito de União do Norte, do município de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, foi morto a tiros por dois suspeitos em uma moto nessa segunda-feira (11). A vítima foi identificada como Ivanor Clederson Pedon, de 40 anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima morava em frente ao estabelecimento comercial, e estava em casa junto com três funcionários, quando uma mulher desconhecida pediu por um copo de água. A vítima e a mulher entraram na casa juntos e saíram momentos depois. A mulher foi embora e em seguida dois suspeitos chegaram em uma moto chamando a vítima pelo apelido.

Quando a vítima saiu para ver do que se tratava, foi atingida por disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram do local atirando para o alto e gritando, fazendo referências a uma organização criminosa.

Em conversa com familiares da vítima, ninguém relatou o envolvimento de Ivanor com drogas ou organizações criminosas.

A Polícia Civil investiga o caso.

