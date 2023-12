Petrobras anuncia redução de R$ 0,30 por litro no preço do diesel

O preço médio passará a ser de R$ 3,48 por litro para as distribuidoras a partir desta quarta-feira (27).

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (26), uma redução de R$ 0,30 por litro no preço do diesel tipo A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro, válido a partir desta quarta-feira (27).

Segundo cálculos da companhia, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel que compõe o diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro.

Com isso, cada litro vendido na bomba deve custar, em média, R$ 3,06 ao consumidor final, segundo comunicado da empresa.

“Destaca-se, no entanto, que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”, pontua a companhia, explicando que os preços podem ser maiores na prática.

No ano, até aqui, o preço do diesel para as distribuidoras acumula uma baixa de R$ 1,01 por litro, o que equivale a cerca de 22,5% de redução.

Gasolina e gás de cozinha não terão variações

A Petrobras informou, também, que manterá os preços da gasolina e do gás de cozinha inalterados por enquanto.

A última vez que a estatal mexeu no valor da gasolina foi em 21 de outubro deste ano, quando reduziu o preço em R$ 0,12 por litro para as distribuidoras. Com esse último movimento, o combustível acumula uma queda de R$ 0,27 por litro em 2023, cerca de 8,7%.

Já o gás de cozinha (GLP) não tem alterações desde 1° de julho, quando a Petrobras reduziu os preços em R$ 0,10 por kg, queda de 3,9%. Desde então, o botijão de 13 kg custa R$ 31,66, levando em conta apenas a parcela da estatal no preço ao consumidor.

Em 2023, o gás GLP acumula queda de 24,7%, ou R$ 10,40 por botijão.

Nova política de preços e reajustes

Em maio deste ano, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que determinava o fim da política de paridade de importação (PPI) — prática que ajustava o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior.

A nova estratégia comercial, que foi vista por muitos especialistas como pouco transparente, busca incorporar “parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, segundo a companhia.

No ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 1,01 por litro, equivalente a 22,5%.

