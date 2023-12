Professores do Pará podem escolher onde querem trabalhar

Até quinta-feira (28), profissionais do magistério em docência da rede estadual de ensino precisam ingressar na plataforma Consulta Professor/Servidor, no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), para preencher formulário de indicação de interesses de lotação. O preenchimento é obrigatório e imprescindível para demonstrar interesse para lotação no ano letivo de 2024. Os professores podem realizar a atualização aqui.

Durante a etapa, os servidores do magistério em cargo de docente devem revisar e atualizar as informações cadastrais, como dados para contato e escolaridade, por exemplo. O docente poderá indicar também suas preferências de lotação, podendo indicar inclusive a intenção de atuar nas escolas de Ensino Integral.

O preenchimento é obrigatório e auxiliará na organização assertiva do processo de lotação nas escolas para o próximo ano letivo, de 2024.

“Esse é um momento importante para que possamos, junto à equipe, organizar de forma mais prática e assertiva a vida funcional dos nossos docentes, atendidos nesta primeira etapa da lotação. Devemos divulgar muito em breve um processo dedicado aos demais servidores da educação estadual paraense. Seguimos juntos na certeza de que, depois dos ótimos resultados deste ano, vamos elevar ainda mais a educação do Pará, fazendo a diferença na vida dos nossos estudantes”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Serviço:

A indicação de interesse para servidores do cargo Docente estará disponível até quinta-feira (28) pela plataforma Consulta Professor/Servidor na aba “Cadastro”, disponível no site da Seduc.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/16:35:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...