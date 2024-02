PF acha “montagem surreal” com foto de Lula em celular no caso Moraes

(Foto: Igo Estrela/ Metrópoles)- No celular do empresário que se envolveu em confusão com Moraes, PF afirma ter encontrado “montagem surreal” com imagem de Lula e Janja.

Ao investigar a confusão envolvendo Alexandre de Moraes e Roberto Mantovani em aeroporto na Itália, a Polícia Federal (PF) brasileira afirmou ter encontrado uma “montagem surreal” no celular apreendido com o empresário de 71 anos.

Na imagem, “o presidente da República e a primeira-dama seguravam uma coisa”, com “corpo e feição infantis”, e a “cabeça de um rato”, descreveu a Polícia Federal em relatório destinado ao ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF.

“Em 07/07/2023, Roberto Mantovani Filho compartilhou pelo aplicativo WhatsApp com diversos contatos uma imagem com uma montagem surreal”, continuou a PF, ao anexar o referido arquivo no relatório.

Outros conteúdos no celular de Mantovani também foram destacados no documento produzido pela PF. “A primeira-dama do RS é macho, o governador é v!@d0, o presidente é ladrão”, dizia trecho da legenda de uma foto que registrava o encontro do governador Eduardo Leite e de seu companheiro, o médico Thalis Bolzan, com Lula e de Janja.

“Não é possível determinar se o texto foi escrito por Roberto e colocado junto à citada fotografia ou se ele recebeu a imagem, já com o texto (homofóbico e injurioso), e apenas repassou da forma que recebeu”, anotou a Polícia Federal.

O relatório buscava traçar um perfil de Roberto Mantovani por meio de seu comportamento nas redes sociais. Os conteúdos no celular do empresário, segundo a PF, seriam de teor “homofóbico, misógino e com injúrias”.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Injúria

O ministro Alexandre de Moraes alega que o empresário agrediu seu filho Alexandre Barci de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma, em julho de 2023.

Ao analisar imagens de câmeras de segurança, contudo, a Polícia Federal avaliou ter havido apenas o crime de injúria, que é de menor potencial ofensivo.

Como o caso ocorreu na Itália, a PF optou por não indiciar Roberto Mantovani.

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2024/08:07:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...