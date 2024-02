Helicóptero desaparece no sudeste do Pará; polícias fazem buscas

Aeronave da PRF é usada em buscas a helicóptero desaparecido no Pará — Foto: PRF/Reprodução

Entre os tripulantes está um servidor do Dnit. Aeronave saiu de Novo Repartimento na segunda-feira (19) com destino a Marabá e buscas são realizadas por equipes da PRF e governo do Pará.

Um helicóptero está desaparecido desde a última segunda-feira (19), entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, no sudeste do Pará. Entre os passageiros está um servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A aeronave saiu de Novo Repartimento, por volta das 19h desta segunda (19), e até a tarde desta terça (20) ainda não havia informações sobre o paradeiro do helicóptero.

O Dnit informou que “está acompanhando as buscas da aeronave que desapareceu no Pará com um servidor da autarquia a bordo”. Ainda, segundo o Dnit, na aeronave, além do servidor há outras quatro pessoas. No entanto, as Polícia Civil e PRF informaram que seriam três ocupantes, no total.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está auxiliando nas buscas com um helicóptero – veja no vídeo acima. Porém as condições climáticas, com muita chuva, estão dificultando o trabalho da equipe.

Policiais da delegacia de Nova Marabá também investigam o desaparecimento da aeronave e, segundo a Polícia Civil, “estão em contato direto com os Serviços de Busca e Salvamento Aeronáutico da Aeronáutica do Brasil, responsável pelas buscas”.

O g1 solicitou informações ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e mais detalhes sobre o caso ao Dnit e aguarda retorno.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2024/08:11:36

