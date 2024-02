PF cumpre mandado contra jovem que planejava ‘vaquinha’ para contratar sniper para matar Lula

Material apreendido será analisado para determinar se a ameaça era apenas uma bravata ou se havia um plano real.

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (6) uma busca e apreensão na residência de um jovem de 19 anos em Aracruz, no Espírito Santo, após ele publicar em uma rede social que pretendia organizar uma “vaquinha” para contratar um sniper e assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a ação, foram apreendidos o celular e o computador do investigado, mas nenhuma arma foi encontrada em sua casa. Todo o material apreendido será analisado para determinar se a ameaça era apenas uma bravata ou se havia um plano real de ataque, possivelmente envolvendo outras pessoas.

O delegado responsável pelo caso revelou à CNN que o jovem colaborou em seu depoimento, admitindo a autoria da ameaça, mas alegando que não tinha a intenção de colocá-la em prática. Ele afirmou que se tratava apenas de uma “bravata” nas redes sociais e demonstrou arrependimento, inclusive apagando sua conta na plataforma.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Crimes Fazendários (Delefaz), após um alerta do Ministério da Justiça. Os investigadores conseguiram rastrear o endereço do suspeito e desencadearam a operação “Eco”, em referência à mitologia grega sobre uma jovem que falava demais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/17:43:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...