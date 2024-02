Ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera morre em queda de helicóptero

Autoridades governamentais indicaram que quatro pessoas estavam a bordo da aeronave.

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero. O aparelho que caiu em um lago na cidade de Lago Ranco, região central do Chile, deixando outras três pessoas feridas. O governo chileno e a equipe do empresário confirmaram a morte.

O acidente, segundo autoridades, ocorreu por volta das 14h57, horário local, no Lago Ranco. A aeronave envolvida no incidente pertenceria a uma propriedade privada.Piñera, que possuía uma residência na região rural onde ocorreu a queda do helicóptero, a utilizava durante as férias. O ex-presidente estava retornando de um almoço na residência do empresário José Cox quando ocorreu o acidente.

Condições meteorológicas ruins na região do acidenteRelatos indicam que as condições meteorológicas na região do acidente eram adversas, com fortes chuvas no momento da tragédia.Até o momento, as identidades dos demais ocupantes da aeronave não foram oficialmente confirmadas. Testemunhas relatam que as pessoas que sobreviveram conseguiram saltar do helicóptero antes de sua queda.

Em uma coletiva de imprensa, a ministra do Interior do Chile anunciou que os sobreviventes estão fora de perigo e que Gabriel Boric, o atual presidente do país, decretou luto nacional em virtude da morte de Sebastián Piñera.A autoridade também informou que será realizado um funeral de Estado em homenagem ao ex-presidente Piñera, que governou o país duas vezes: entre 2010 e 2014; e entre 2018 e 2022.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/17:43:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...