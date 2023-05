PF prende cacique por porte ilegal de arma em Novo Progresso

Indígenas protestam em frente a delegacia contra a prisão do líder Caiapo (Foto:Jornal Folha do Progresso)

A delegacia de polícia Civil de Novo Progresso, foi isolada e teve portões fechados, sem atendimento ao público, para segurança do local.

O cacique Valdir Bep-y, da Reserva Indígena Kayapo, morador de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi preso na manhã desta terça-feira, 30 de maio de 2023, em operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência do indígena. Outro indígena (não teve nome divulgado) também foi preso por porte ilegal de arma. O mandado de busca apreensão foi proferido pela Justiça Federal de Altamira.

A prisão em flagrante ocorreu ao encontrar uma arma de posse do indígena sem licenciamento durante a Operação, deflagrada pela Polícia Federal. Além dele, outros indígenas e dirigentes foram alvo da operação.

Conforme a reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou, junto aos indígenas da (AIM) Associação Indígena Mantino, estão sendo alvo de denúncia junto ao MPF (Ministério Público Federal) que apontava que os líderes mantinham armas de fogo ilegalmente na reserva.

