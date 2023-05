Polícia Civil prende homem com mais de 300 kg de drogas em Marabá

(Foto: Polícia Civil) – A Polícia Civil do Pará, em conjunto com a Superintendência de Polícia Civil do Sudeste do Pará (10ª Riso) e o Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI Marabá), deflagrou operação que resultou na apreensão de mais de 300 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, no município de Marabá, na região Sudeste. Um homem de 48 anos, que estava com o entorpecente, foi preso em flagrante.

Há algum tempo a Polícia Civil investiga e monitora uma organização criminosa que atua em Marabá e em outros municípios do sudeste paraense.

O delegado Vinícius Cardoso, superintendente Regional em Marabá, informou que um homem identificado como Paulo foi apontado como responsável por receber esse carregamento de droga e fazer a distribuição. Agentes da Polícia Civil monitoraram o homem durante todo o dia, já que as informações obtidas seriam de que ele receberia a droga ontem (29).

Foi feito cerco policial na residência onde Paulo estava. No imóvel foram encontrados os mais de 300 kg de droga.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o trabalho policial está sendo intensificado para combater o tráfico de drogas e o crime organizado em todas as regiões do Pará.

“Graças aos investimentos do Governo do Pará conseguimos ampliar a nossa atuação em todo o território paraense. É um trabalho integrado, tanto operacional de campo, quanto de inteligência, com o objetivo de monitorar essas organizações criminosas e enfraquecê-las. A Polícia Civil está atenta na defesa da sociedade. Esta apreensão somada a tantas outras nos orgulha do trabalho realizado”, destacou.

A próxima fase do trabalho policial é identificar o destino da droga e os outros integrantes da organização. A investigação continua.

