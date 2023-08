PF realiza reunião de Altos Dirigentes de Polícia Sobre Crimes na Amazônia

(Foto:Reprodução) – O evento ocorreu nesta segunda-feira (07/08), em Belém/PA, com a presença de representantes de nove países.

A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (7/8), a reunião de Altos Dirigentes de Polícia Sobre Crimes na Amazônia, em Belém/PA, com o objetivo de discutir a problemática dos crimes contra o meio ambiente e prospectar as ações relativas ao tema dentro do contexto policial. Na reunião, os países participantes assinaram uma declaração conjunta de compromisso com a finalidade de intensificar o compartilhamento de experiências e boas práticas no combate aos crimes ambientais, em especial na Amazônia.

Do lado brasileiro, discursou sobre a experiência nacional o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, e os trabalhos foram conduzidos pelo Diretor de Cooperação Internacional, Valdecy Urquiza.

O diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, participou da abertura do evento e destacou a importância da cooperação entre as nações no enfrentamento aos ilícitos ambientais: “A implementação de mecanismos de cooperação internacional fortes é o que fará com que estejamos preparados para enfrentar o crime organizado em território amazônico de forma assertiva”.

O diretor-geral anunciou ainda a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da Amazônia, uma valiosa plataforma a ser estabelecida na região para o compartilhamento de informações e inteligência e para a troca de conhecimento, boas práticas e tecnologia entre as forças policiais e de segurança que o irão compor.

Participaram do evento 17 convidados estrangeiros, representantes de oito países (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, França (Guiana Francesa)), da Ameripol e da Interpol, mais o Brasil, anfitrião do encontro, que ratificou sua posição de destaque nesse cenário de prevenção e combate aos crimes ambientais no hemisfério sul. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também discursou durante a reunião.

Leia a Declaração Conjunta pela Segurança Amazônica, em anexo.

Fonte: Coordenação-Geral de Comunicação Social e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/08:28:17

