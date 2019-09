Bolsonaro permanece com sonda e alimentação na veia, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro permanece com sonda nasogástrica (Foto:Arquivo/Marcos Corrêa/PR)

Na noite de terça-feira, 10, a dieta líquida de Bolsonaro foi suspensa e ele passou a ter alimentação diretamente na veia

O presidente Jair Bolsonaro permanece com sonda nasogástrica e com alimentação diretamente na veia, informa o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 12, no Hospital Vila Nova Star, onde ele se recupera de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional

O boletim, assinado pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, pelo clínico Leandro Echenique, pelo diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto e pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha, informa ainda que o presidente tem “evolução clínica favorável, sem dor, afebril e com recuperação progressiva dos movimentos intestinais”. Bolsonaro mantém fisioterapia respiratória e motora no hospital paulistano e as visitas continuam restritas.

Na noite de terça-feira, 10, a dieta líquida de Bolsonaro foi suspensa e ele passou a ter alimentação diretamente na veia, depois que a equipe médica precisou introduzir uma sonda nasogástrica para retirar o excesso de ar e aliviar uma distensão abdominal do presidente. Segundo o médico responsável pela cirurgia, Antônio Macedo, Bolsonaro teve uma “paralisação” do intestino, conhecida como íleo paralítico. De acordo com Macedo, a consequência é comum em cirurgias de grande porte e o presidente apresentou o mesmo quadro em cirurgias anteriores, em 12 de setembro de 2018 e em 28 de janeiro de 2019.

O procedimento cirúrgico a que o presidente foi submetido no domingo foi o quarto após ele ter sido esfaqueado há um ano, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o vereador licenciado Carlos Bolsonaro (PSC), do Rio, um dos filhos do presidente, estão em São Paulo como acompanhantes e dormem no hospital. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) fazem visitas ao pai

Fonte:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...