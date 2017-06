Piloto faz pouso na selva e passageiro filma tudo

O piloto de avião Elcides Rodrigues Pereira, 64, mais conhecido como ‘Peninha’, morreu horas após executar uma manobra de emergência, quando fez um pouso arriscado no rio Catrimani, na Terra Indígena Yanomami, no Estado de Roraima. O acidente aconteceu na quarta-feira (14).

Apesar de sobreviver à queda, Elcides acabou morrendo porque não conseguiu se sustentar na corda do helicóptero de resgate, despencou e foi levado pela correnteza do rio. As informações são da Folha Web.

O corpo dele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar três dias após o acidente, que também foi registrado em vídeo pelo técnico em enfermagem Ednilson Cardoso, 28, que também conseguiu sobreviver à queda.

Veja o registro impressionante:

Elcides era piloto na Táxi Aéreo Paramazônia e, de acordo com a FolhaWeb, morreu afogado durante o resgate realizado pela própria empresa – que disse não se pronunciar até obter mais informações sobre o caso.

O corpo do piloto foi encontrado cerca de 6 km de distância do local da queda do avião, e a 100 metros da Cachoeira do Poraquê. O velório e sepultamento foi realizado no sábado (17).

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...