Ponte Sob rio jamanxim esta interditada após estrutura ser danificada por caminhão na segunda

A Secretaria de Obras do município de Novo Progresso, interditou para caminhões uma ponte de madeira que fica sobre o Rio jamanxim, localizada na vicinal jamanxim distante aproximadamente 5 km da cidade de Novo Progresso.

A interdição realizada nesta segunda-feira (15) ocorreu porque parte da estrutura, ao meio, foi danificada após a passagem de um caminhão carregado com uma maquina pesada. O motorista teria perdido controle saiu do trilho e forçou a estrutura que já não estava boa.

A ponte que tem um alinhamento reto esta com uma curva acentuada ao eixo, sinal que a estrutura moveu, ela pode ceder ainda mais e causar acidente – os usuários devem tomar cuidado ao trafegar no local.

Segundo o secretário de Infraestrutura, José Lopes , já foi contratado os serviços de terceiros e com apoio da prefeitura a ponte será concertada em curto espaço de tempo. Enquanto isto o acesso somente para motocicletas e veículos leves,informou.

Os reparos na ponte serão realizados nesta semana.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM FOTOS

