Ônibus com grupo de evangélicos capota no nordeste paraense

No acidente uma criança ficou ferida e precisou ser levada para o hospital | Foto:Via WhatsApp

Um ônibus que transportava um grupo de evangélicos capotou, na noite do último domingo (14), em uma estrada vicinal da vila Janua Coeli, no município de Cametá, nordeste paraense.

De acordo com informações do portal Tailândia, uma menina teve escoriações após o acidente e está internada no hospital de Limoeiro do Ajurú.

A vítima deve ser transferida para o Hospital Regional de Cametá que oferece melhores condições de atendimento.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. A reportagem tenta contato com as autoridades de Cametá para mais informações sobre o caso.

(Com informações do portal Tailândia)

Por:DOL

