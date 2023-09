Populares seguram assaltante após crime em Novo Progresso;Assista aos Vídeos

Câmeras de segurança da empresa Master Grill, registrou o momento em que populares fazem a detenção de homem suspeito de roubo. (Foto:Reprodução tv Progresso Facebook)

Conforme informações foi o esposo da vítima que após saber o assalto, saiu na captura do suspeito, e o encontrou com uma bicicleta na rua Aymoré, momento que o interceptou, derrubou da bicicleta e teve ajuda de populares para segurar a vítima até a chegada da polícia.

O local que ele foi seguro pelas pessoas foi entre a rua Aymoré no bairro Jardim Planalto com perseguição até avenida Brasil no bairro Pires de Lima. O homem foi levado para a delegacia pela Polícia Militar.

O assaltante identificado como Carlos da Silva, popular Carlinho, de pose de uma arma de fogo (simulacro), com a cabeça coberta com uma camisa, roubou os pertences de uma senhora na rua da Pátria, no bairro Jardim Planalto, levando todos os pertences da vítima, que não reagiu.

Conforme relatos do assaltante para polícia, ele escondeu os objetos em um esgoto na rua Medianeira, a policia em diligencia até o local, encontrou a bolsa com os pertences, encaminhou juntamente com o preso até delegacia de polícia civil para providencias.

A arma (simulacro) .PT de cor preta foi arremessada pelo suspeito e encontrada por populares entregue para policia.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2023/07:20:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

