Combatendo as fraudes: Como o Skokka te protege

Skokka na vanguarda da segurança, protegendo você a todo momento

Prepare-se para uma aventura online que irá mantê-lo seguro 24 horas por dia! O br.skokka.com está trabalhando diariamente para protegê-lo enquanto você explora seus desejos mais íntimos. Para isso, seu site está sendo constantemente atualizado e revisado para melhorar a experiência de todos os usuários, tanto dos anunciantes quanto dos interessados em seus serviços.

O mundo da internet e das novas tecnologias é, como todos sabemos, maravilhoso. Ele oferece diversas e novas oportunidades que diferem muito da forma como a sociedade trabalhava, se relacionava e interagia algumas décadas atrás. No entanto, também existem algumas desvantagens que exigem que se navegue com muito cuidado em qualquer página da web.

Fraudes online

Você sabe quais são as fraudes cibernéticas ou os golpes na internet mais comuns? Fique neste artigo e descubra as astutas atividades que os golpistas realizam para enganar os internautas.

Phishing

Os golpistas se passam por entidades oficiais, como o Skokka, e enviam mensagens de texto falsas. O objetivo dessa atividade é fazer com que os usuários acreditem estar entrando em contato com alguém da empresa para obter informações confidenciais dos usuários. Entre os dados que costumam pedir estão senhas, números de cartão de crédito, informações fiscais e bancárias.

Tenha muito cuidado com esse tipo de golpe! Lembre-se de que o Skokka nunca entrará em contato com você e muito menos para solicitar informações tão pessoais.

Fraudes de compras online

Você está navegando na web, procurando por aquele produto bom, bonito e barato irresistível, e de repente se depara com um site ou plataforma de comércio eletrônico que promete ser a melhor empresa do setor. Eles o seduzem com produtos ou serviços, como os das acompanhantes, super atraentes a preços bons demais para serem verdade. Finalmente, você faz o pagamento antecipado e, então, não há como voltar atrás. Uma vez que eles têm o dinheiro e os dados que consideram necessários, os golpistas desaparecem como que por mágica, deixando-o de mãos vazias e sem os serviços que haviam prometido.

Informe-se corretamente sobre os produtos oferecidos por cada empresa, no caso do Skokka, os créditos e os anúncios patrocinados. Evite cair em armadilhas! Quando detectar algo suspeito, entre em contato diretamente pelos canais oficiais, a equipe deste portal fará o possível para eliminar esse tipo de comportamento fraudulento ou, se necessário, comunicar às autoridades locais competentes.

Fraudes de relacionamentos online

Mergulhe no fascinante mundo dos relacionamentos cibernéticos com segurança no site oficial do Skokka!

Cuidado, o amor e o engano podem estar mais ligados do que você imagina se não levar em conta que existem golpistas disfarçados de almas gêmeas em busca de amor e cumplicidade. Essas pessoas criam uma rede de confiança, envolvem suas emoções em um abraço virtual e fazem você se sentir como se estivesse flutuando em uma nuvem de romance. No entanto, nem tudo é o que parece; uma vez que conquistaram seu coração e sua confiança, revelam sua verdadeira natureza: são golpistas experientes, tramando um plano para obter seus dados pessoais ou dinheiro.

Se detectar algum desses golpistas no portal, por favor, comunique imediatamente para evitar que esse tipo de incidente continue ocorrendo.



Iniciativas para acabar com as fraudes

Do portal de anúncios classificados mais conhecido do mundo, o Skokka, são lançadas constantemente novas e diversas iniciativas destinadas a proteger a navegação dos internautas. Atualmente, eles fortaleceram seu canal no YouTube @Skokka_official com novos vídeos de tutoriais, novidades e dicas para aproveitar ao máximo todas as vantagens oferecidas pelo portal. Também melhoraram sua plataforma para lembrar a todos os usuários que é preciso ter muito cuidado ao navegar na internet e compartilhar seus dados.

Dicas de segurança

No início de cada página da web e anúncio do Skokka, há claramente visíveis na parte superior uma série de dicas de segurança que você pode ler. Preste atenção e navegue em um portal que luta diariamente para acabar com esse tipo de eventos fraudulentos!

Desconfie de pessoas que o chantageiam ou pedem dinheiro antecipado via Whatsapp ou canais semelhantes.

O Skokka não é uma agência de acompanhantes, apenas um site de encontros seguro.

Aconselhamos que você não envie dinheiro antecipadamente para ninguém.

Se enviarem um link que não direciona para uma página do Skokka, desconfie.

Canal do YouTube e blog

Se tiver mais dúvidas sobre as fraudes, visite o canal do YouTube e o blog oficial do Skokka. A partir de sua equipe humana, que trabalha diariamente para tornar a página da web mais acessível e inclusiva, são fornecidas várias dicas sobre como identificar e evitar golpes. Além disso, há diversos tutoriais para aprender a aproveitar todas as vantagens oferecidas pelo uso deste portal e as diversas novidades da página.

Tenha conversas picantes com total tranquilidade! Leve em conta os conselhos oferecidos pelo Skokka em suas diferentes páginas da web. Entre em contato com a empresa se detectar algo fora do comum. Ajude-os a acabar com as fraudes!

Fonte:Pixel Projecte/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2023/07:20:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...