Portal Nacional da Educação cria projeto de captação de voluntários para pagar inscrição dos estudantes do RS

Na manhã deste sábado, 11 de maio, o Portal Nacional da Educação anunciou a criação de um projeto que irá custear pagamento da taxa de inscrição dos estudantes afetados pelo desastre natural em todo o Estado do Rio Grande do Sul – voluntários que quiserem participar deste custeio deverão se inscrever e responder todas as perguntas do questionário do Google (veja o link na matéria).

Como se tornar um padrinho ou madrinha dos estudantes do RS?

Basta preencher um formulário, clicando aqui, informando a quantidade de boletos que pretende pagar e outros dados. Feito isso, a equipe fará a ponte entre um candidato do Enem, enviando o boleto por e-mail depois de verificar a autenticidade do documento. Após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o voluntário precisa enviar o comprovante para a redação, através do WhatsApp oficial (61) 9.9129-8686.

Os inscritos no Enem que querem ajuda para o pagamento da inscrição basta apenas enviar uma mensagem no WhatsApp da redação do Portal Nacional da Educação, clicando aqui. Após o envio do boleto, o grupo fará o contato com um padrinho ou madrinha. Com o boleto pago, o contato com o inscrito será retomado para o envio do comprovante do padrinho ou da madrinha do pagamento.

Chuvas intensas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 110 mortos e mais de 140 desaparecidos por conta das chuvas intensas em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Há 408,1 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 70,7 mil em abrigos e 337,3 mil nas casas de familiares ou amigos, segundo a Defesa Civil do Estado do RS.

Enem 2024

O Ministro da Educação, Camilo Santanta, informou que, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será publicado ainda neste mês, as provas estão previstas para serem aplicadas em dois domingos consecutivos, 03 e 10 de novembro, respectivamente.

