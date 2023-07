Presidente do Uruguai não assina comunicado conjunto na 62ª Cúpula do Mercosul

Presidentes concordaram em fortalecer as conexões internas do Mercosul (Foto:Ricardo Stuckert/PR).

Brasil, Argentina e Paraguai firmaram compromisso em documento com o fortalecimento da democracia

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; da Argentina, Alberto Ángel Fernández; e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, se reuniram na cidade de Puerto Iguazú, província argentina de Missões, para a 62ª Cúpula de Presidentes do Mercosul e Estados Associados.

Durante o encontro, os líderes assinaram um comunicado conjunto, nesta quarta-feira (5), com exceção do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que considerou que o documento não abordava temas importantes para o seu governo.

O comunicado conjunto reafirma o compromisso do Mercosul com a democracia, o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos. Os presidentes destacaram a importância da agenda econômica, comercial, social e cultural do bloco para o benefício dos cidadãos. Além disso, concordaram em refletir sobre a modernização do bloco, fortalecendo a integração econômica e definindo estratégias de inserção internacional diante das transformações globais.

Os presidentes concordaram em fortalecer as conexões internas do Mercosul, enfrentando as dificuldades no comércio e na integração. Também se comprometeram a aprofundar a inserção comercial internacional e a promover a formação de cadeias de valor regionais e inter-regionais sustentáveis. O objetivo é transformar o Mercosul em uma plataforma produtiva geradora de empregos dignos e inclusivos, segundo os governantes, aproveitando as oportunidades oferecidas pela transição energética, digitalização e disponibilidade de talentos.

Comunicado aborda temas como liberalização do comércio de serviços

O comunicado aborda ainda temas como questões aduaneiras, facilitação do comércio, liberalização do comércio de serviços, integração dos setores produtivos, defesa da concorrência, defesa do consumidor e melhoria das estatísticas de comércio exterior do bloco. Os presidentes manifestaram a vontade de avançar no processo de adesão da Bolívia como estado parte do Mercosul, consolidando a integração da América do Sul.

Em relação às negociações externas, Brasil, Argentina e Paraguai concordaram em priorizar acordos que ofereçam oportunidades para aumentar as exportações, atrair investimentos e gerar empregos de qualidade. Quanto ao Acordo de Associação com a União Europeia, os mandatários reafirmaram o compromisso do Mercosul em avançar para a efetiva assinatura do acordo, considerando as diferentes realidades de desenvolvimento das nações envolvidas.

Lula destaca mportância de um acordo com a União Europeia

Durante a cúpula, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou a importância de um acordo com a União Europeia baseado em cooperação e respeito mútuo. No entanto, ressaltou que não aceitaria imposições e defendeu um acordo benéfico para todas as partes envolvidas. O presidente Lula expressou sua insatisfação com a proposta apresentada pela União Europeia em março e ressaltou a necessidade de uma resposta rápida e contundente do Mercosul.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/16:46:51

