Corpo de delegado é velado em Altamira e será transferido para Marituba

Delegado Luciano Francisco Ferreira foi alvejado a tiros em Uruará, no sudoeste do Pará — Foto: Reprodução

Luciano Francisco Ferreira foi atingido por um tiro em Uruará, na última segunda-feira (3). Ele integrava a Polícia Civil há cinco anos e deixa esposa e dois filhos. O corpo será cremado em Marituba.

O corpo do delegado Luciano Francisco Ferreira foi velado no centro empresarial de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele foi atingido por um tiro em Uruará na última segunda-feira (3), onde integrava a equipe de trabalho da “Operação Curupira”, de combate a crimes ambientais. O atirador morreu no hospital. Outro suspeito de envolvimento também morreu, em confronto com a Polícia.

Luciano Ferreira era casado com uma escrivã e deixa dois filhos.

Ele começou como escrivão e depois fez o concurso para o cargo de delegado. Ele atuou na Polícia Civil do Pará há cinco anos.

O delegado foi homenageado por colegas de profissão como policiais civis, militares, federais e rodoviários.

No início da tarde desta quarta-feira (5) haverá um cortejo que sairá do prédio da seccional de Altamira, onde trabalhava, e seguirá para o aeroporto, onde haverá o embarque para Belém, em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que também levará parentes do delegado e policiais civis.

Na capital, o corpo do delegado deverá receber homenagens no Graesp, de onde sairá outro cortejo até Marituba, onde deverá ser cremado.

Um terceiro envolvido na morte do delegado foi preso por homicídio qualificado e um quarto suspeito está foragido.

