Presos desfilam e revoltam parentes de vítimas em MT

(Foto: Reprodução) – O desfile cívico-militar realizado para comemorar a independência do Brasil nesta quinta-feira (7) em Rondonópolis (215 km de Cuiabá) foi alvo de críticas da população devido à participação dos detentos da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, popularmente conhecida como ‘Penitenciária da Mata Grande”, no ato.

Uma mulher, que não se identificou, deixou uma mensagem na página do Governo de Mato Grosso criticando a iniciativa. No comentário, a moradora revela que ficou indignada ao ver desfilando tranquilamente pela avenida o assassino de sua tia. “Boa tarde. Venho aqui expressar minha indignação com o que eu vi hoje no desfile de 7 de setembro em Rondonópolis. Presos desfilando. Acabei vendo o assassino da minha tia tranquilamente como se fosse um herói desfilando. Minha prima, filha da minha tia, entrou em estado de choque e desmaiou quando o viu. Pelo amor de Deus, como o diretor do presídio autoriza uma saída dessas?”, escreveu a mulher revoltada. À imprensa, o diretor da Penitenciária da Mata Grande, Carlos Alberto Santos, destacou a importância da iniciativa: “Nossa intenção é promover a reintegração social dos detentos, proporcionando-lhes oportunidades de participação na sociedade e mostrando que todos têm a chance de se recuperar e contribuir de forma positiva. A participação no desfile cívico é uma forma de mostrar que eles também fazem parte da nossa nação”, destacou.

Fonte:FOLHAMAX/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/18:12:08

