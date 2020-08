PRF/Santarém manda para trás das grades mais um foragido da Justiça

(Foto:Reprodução) – Na tarde de terça-feira (11), os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no importante trabalho ostensivo na BR-163, em abordagem a caminhonete marca/modelo Toyota Hilux, cor prata, placa QCN-1H53, constataram a existência de mandado de prisão preventiva em desfavor do condutor do veículo, identificado como Vivaldo Diego de Mendonça Medeiros, 38 anos.

O documento foi expedido pela Comarca de Aquidauana, estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com a PRF, o condutor foi apresentado ao delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil.

Por:RG 15 / O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...