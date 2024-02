Princípio de incêndio é registrado dentro de prédio do bairro Umarizal em Belém

Suspeita é de que o incidente teria sido ocasionado pela pane elétrica de um ar-condicionado.

Um princípio de incêndio foi registrado no Condomínio do Edifício Mirai Office, por volta das 10h30 desta quarta-feira (7), localizado na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, em Belém. Segundo a polícia, o episódio foi controlado rapidamente pelos funcionários do local. Ninguém se feriu.

Uma funcionária do local, que preferiu não se identificar, relatou o momento em que soube que havia um princípio de incêndio no edifício. “O que nos falaram foi que havia sido no 13º andar, eu trabalho no 4º, então, uns minutos antes, a gente ouviu como se fosse tipo um barulho quando o pneu do carro estoura, só que muito mais alto. Aí a gente olhou pela janela, viu que não tinha nenhuma fumaça e seguiu o dia, né? Depois de um tempo que a nossa chefe mandou mensagem dizendo que tava tendo incêndio, que era para a gente descer”, disse.Em nota enviada para a redação, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) não esclarece as causas do princípio de incêndio e diz que foi solicitado perícia. O laudo deve sair em até 30 dias. Entretanto, informações que circulam no local, segundo a trabalhadora entrevistada, sugerem que o sinistro começou a partir de uma pane elétrica em um aparelho de ar-condicionado.

“Quando a gente desceu, soubemos que tava tendo um princípio de incêndio no 13º andar, que foi algo no ar-condicionado de um consultório odontológico e aí começou a pegar fogo na área técnica”, concluiu a funcionária. Confira a nota do CBMPA na íntegra: “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. Foi solicitado perícia para apontar a causa do incêndio. O laudo deve sair em até 30 dias”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/18:46:04

