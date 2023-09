Produtor rural invade sítio, mata prima da ex-mulher a pauladas e deixa outras duas pessoas feridas a tiros em Claraval (MG)— Foto: Reprodução / Redes Sociais

Produtor rural invade sítio, mata prima da ex-mulher a pauladas e deixa outras duas pessoas feridas a tiros em MG

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) em Claraval; ex-companheira e amigo das vítimas foram baleados e socorridos para Passos.

Produtor rural invade sítio, mata prima da ex-mulher a pauladas e atira em outras duas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um produtor rural invadir um sítio e tentar matar a ex-companheira na manhã desta quinta-feira (7) em Claraval (MG).

Conforme as primeiras informações da polícia, um produtor rural de 48 anos invadiu o sítio, matou uma prima da ex-mulher com uma paulada na cabeça e em seguida atirou a ex-mulher de 33 anos e um amigo delas, que estava no local.

Após o ataque, o homem, identificado como Lidiomar Gomes Oliveira, tirou a própria vida. A mulher que morreu foi identificada como Dalila e a ex-mulher, Talita. Na hora do ataque, quatro crianças estavam no local.

O motivo do ataque seria o fato do homem não aceitar o fim de um relacionamento que teria terminado há 2 anos. O homem também teria ficado indignado com uma decisão da Justiça que deu a ela o direito de ficar com a casa principal do sítio para morar com os três filhos.

Os feridos foram atendidos no hospital local e depois encaminhados para Passos.

Ataque no café da manhã

Segundo a polícia, por volta de 8h30, a ex-mulher do agressor, as crianças, a prima da mulher e um amigo estavam reunidos para o café da manhã na cozinha quando foram surpreendidos pelo produtor rural, que gritava com a ex-mulher.

O amigo da prima da mulher tentou desarmar o homem, mas acabou sendo baleado. Em seguida, o homem correu atrás da ex e ao apontar a arma para ela, a prima, que estava com um bebê de 5 meses no colo, entrou na frente.

O homem pegou um pedaço de madeira e atingiu a cabeça da prima. Em seguida, ele atirou na ex, foi até a varanda da casa e tirou a própria vida.

Fonte: G1MG/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

