Abrigo subterrâneo é encontrado embaixo de areia em praia de SC; veja o vídeo

(Foto:Reprodução/GCM Itajaí) – Abrigo subterrâneo encontrado debaixo de areia em SC Agentes encontraram diversos item em abrigo encontrado embaixo de areia.

Local tinha cimento nas laterais e madeira para sustentar o teto, além de diversos itens como panelas, pá, facão, cadeira de praia e alimentos armazenados

Agentes da Guarda Municipal Ambiental (GAMF) de Itajaí encontraram um abrigo subterrânea em uma praia do município, situado em Santa Catarina. O local foi descoberto após denúncia sobre uma possível irregularidade na área da restinga. Os guardas foram até o local no último domingo, 3, e encontraram uma construção de um abrigo subterrâneo. Segundo a corporação, o local tinha cimento nas laterais e madeira para sustentar o teto. Além disso, havia diversos itens como panelas, pá, facão, cadeira de praia e alimentos armazenados.

Os agentes fizeram filmagens e fotos do local, além de um “relatório minucioso”, com intuito de avaliar quais medidas serão tomadas. De acordo com a GMI, os agentes retornaram na casa para encontrar possíveis infratores. Ao chegarem no abrigo, encontraram um homem dentro da estrutura. O rapaz foi abordado e conduzido à Central de Plantão Policial por suspeita de destruir danificar floresta de preservação permanente ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. A corporação divulgou um vídeo em uma rede social.

Fonte: Jovem Pan/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

