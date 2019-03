Publicação Nº 0067/2019- VALDOMIRO CORREA JUNIOR

A empresa VALDOMIRO CORREA JUNIOR 98710168249, inscrita no CNPJ: 14.065.439/0001-07, localizada na Avenida Edelberto Oderdenge, n° 372 Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Instalação e Operação (LIO), conforme o processo n° 1259/2018, na data de 25/10/2018, para exercer a atividade de CASA DE FESTAS E EVENTOS.

