Publicação Nº 0068/2019- B. SCREMIN FERREIRA – DECORAÇÕES E EVENTOS

A empresa B. SCREMIN FERREIRA – DECORAÇÕES E EVENTOS , inscrita no CNPJ: 14.848.213/0001-82, localizada na Rua Scremin, s/n°, Bairro Scremin, Município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Instalação e Operação (LIO), conforme o processo n° 1363/2018, na data de 20/12/2018, para exercer a atividade de CASA DE FESTAS E EVENTOS.

You May Also Like