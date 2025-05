Publicação Nº 077/2025 – CONCREATUS ENGENHARIA E PRÉ-MOLDADOS LTDA

CONCREATUS ENGENHARIA E PRÉ-MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ: 41.169.565/0001-84, situada na Br 163 Km 307,4, s/n°, Zona Rural, Novo Progresso–PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.O, com protocolo n° 1.194/2024 para sua atividade.

